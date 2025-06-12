Corredor Altántico espera que el estudio sobre la solución del Manzanal esté para finales de 2026

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El comisionado para el Corredor Atlántico, entidad dependiente del Gobierno de España, José Antonio Sebastián, espera que la finalización del estudio para la solución del nudo Manzanal esté para verano del 2026 o finales de ese mismo año. Así lo puso de manifiesto en el marco del Foro “Ponferrada. Nodo logístico del Corredor Atlántico Noreste” que se desarrolla entre hoy y mañana en el Castillo de los Templarios.

“Vamos a renovar completamente la línea entre León y Ponferrada. Estamos haciendo estudios de viabilidad para una solución al lazo del Manzanal y para una hipotética reapertura de la Ruta de la Plata”, señaló. En esta línea, Sebastián precisó matizó que ese estudio del Manzanal no estará listo hasta pasado el verano de 2026 o finales y además la solución será compleja ya que posiblemente pasará por la construcción de un nuevo túnel o un soterramiento.

Igualmente, el comisionado para el Corredor Atlántico considera que es “el momento idóneo para renovar la vía férrea entre Ponferrada y León”. Y es que Ponferrada está geográficamente bien situada y por eso es un punto importante.

Entre otros asuntos, José Antonio Sebastián, recordó que ya se ha renovado, la vía entre Ponferrada y Galicia, “con una gran inversión, un corte de 22 meses y una infraestructura ya adaptada a los transportes del siglo XXI”. También se están haciendo apartaderos de 750 metros, como el de Ponferrada en La Placa.

En esta línea, aseguró que éste es el momento adecuado “porque se han sumado la letra y la música. La letra consiste en que por fin hemos tenido los proyectos para poder acometer. Tenemos los estudios informativos, los proyectos, las declaraciones de impacto ambiental que nos permiten avanzar. Y por otro lado tenemos la música, es decir los Presupuestos Generales del Estado, los fondos europeos, los planes de recuperación para poder acelerar actuaciones que en otro tiempo no se han podido hacer”, añadió.

Por otra parte, el comisionado reiteró que la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico en Castilla y León está pendiente de la reunión previa entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y posteriormente se informe al resto de la sociedad.

Por su parte, Pio Ramón, miembro del Grupo Técnico de Corredores.eu indicó que “Ponferrada tiene una posición ventajosa en este momento ya que pertenece a la red básica europea de transporte, que tiene que estar adaptada en 2030 y hay que moverlo y reivindicarlo como punto estratégico”, dijo.

Por último, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala afirmó que este foro debe servir para retomar el proyecto para que la ciudad sea un nodo logístico importante del Corredor Atlántico. “No es un mero capricho. Es una necesidad del Bierzo, de León y del todo noroeste peninsular”, enfatizó.

Morala espera que este encuentro que finaliza mañana con el cargo del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino no se quede en dos simples jornadas sino que tenga una continuidad y “trabajar conjuntamente porque es necesario para el desarrollo del territorio por encima de las siglas partidistas”, matizó.

El foro, que está organizado por el Ayuntamiento de Ponferrada junto a la Alianza Europea y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, así como concejales de Ayuntamiento de Ponferrada, entre otras autoridades.