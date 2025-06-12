OncoBierzo muestra su decepción con la actitud de la Junta tras la manifestación en Ponferrada

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La plataforma OncoBierzo mostró hoy su decepción con la actitud mostrada desde la Junta de Castilla y León tras la multitudinaria manifestación del pasado domingo en las calles de Ponferrada para reclamar mejoras en el servicio de Oncología del Hospital del Bierzo y de toda la sanidad de la comarca.

A través de una carta abierta, el colectivo agradece a las miles de personas que se sumaron a su llamamiento pero muestra también “profunda decepción”. “La Junta de Castilla y León y su presidente han optado por ignorar la dimensión y el significado de esta movilización. Mientras miles de ciudadanos se manifestaban en defensa de su salud y la de sus familias, desde Valladolid se sacaba pecho de una gestión que aquí, simplemente, no funciona. Esa actitud, fría y alejada de la realidad, no solo duele: ofende”, afirma la plataforma.

OncoBierzo recuerda que los pacientes con cáncer atraviesan “uno de los momentos más duros de su vida” y a la vez "tienen que enfrentarse a demoras interminables, falta de especialistas y una atención fragmentada". En muchos casos, ni siquiera pueden iniciar el tratamiento en los plazos que serían recomendables. Y cada día de espera es una amenaza", insisten.

Por eso aseguran que no van a parar. “Esta manifestación ha sido sólo otro paso adelante. Hemos descubierto, entre todas y todos, que cuando caminamos juntos, podemos cambiar las cosas. Seguiremos en la calle, en los medios, ante las instituciones, donde haga falta. No pedimos privilegios: exigimos lo que por ley y por humanidad nos corresponde”.

Por último agradece a todos los que se sumaron a la protesta que fue, según el colectivo, “una ecografía multitudinaria del dolor, una expresión colectiva de hartazgo y amor por nuestra tierra. Lo que vivimos el domingo fue histórico: la ciudadanía de El Bierzo, Laciana y La Cabrera salió a la calle unida, sin siglas ni colores, guiada solo por la urgencia de proteger un derecho fundamental: el de una sanidad pública, digna y cercana”, concluye la carta.