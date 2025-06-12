Ponferrada celebrará la Noche Templaria del 27 de junio al 6 de julio

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha dado a conocer el programa de actos de la Noche Templaria, que comenzará el 27 de junio y terminará el 6 de julio. El concejal de Turismo y Patrimonio, Iván Alonso, junto a representantes de las asociaciones participantes, explicó, en la presentación de esta nueva edición, que este año se ha intentado llevar la actividad a otros rincones de la ciudad. «Con ilusión y un interés desbordante» esta programación ha hecho que se incremente la demanda de establecimientos hoteteleros con visitas procedentes de Galicia, Castilla y León, Madrid e incluso Cataluña. Los actos centrales de la Noche Templaria de Ponferrada serán los días 3 y 6 de julio, pero se adelantará con «vísperas de la programación» desde el próximo día 27 «para llegar a todos los puntos de la ciudad».

Uno de los platos fuertes es la tradicional cena templaria el viernes 4 de julio, en la que podrán participar hasta 800 comensales con un menú que costará 50 euros para los adultos y 25 euros para los niños. Alonso detalló que la venta de entradas se puede hacer tanto por teléfono o mediante correo electrónico y así puedan inscribirse personas de todos los lugares.

En esta nueva edición de la Noche Templaria, 65 nuevos caballeros serán ordenados este año en una ceremonia que tiene una lista de espera de más de tres años y en la que se procederá al nombramiento del Gran Maestre Honorífico, que todavía no se ha desvelado.

Desde el consistorio ponferradino se ha hecho un «esfuerzo» para completar la programación festiva que incluye la recreación de un campamento templario en la calle de la Paz los días 28 y 29 de junio, el tradicional desfile de los nuevos caballeros templarios y posterior ofrenda al Caballero Templario, el día 3 de julio. No obstante, la esencia de esta fiesta se mantiene con el espacio artesano «Ponsferrata», a orillas del río, combinado con actividades más novedosas como la cata comentada de la nueva cerveza templaria o un taller de circo con más de 50 participantes previsto para el domingo 29 de junio.

La música se convierte en otro de los atractivos que engloba el programa. Por ello, el sábado 5 de julio, la actuación de Aira da Pedra en la zona de «Ponsferrata».

Además se ha realizado un espuerzo y se decorará el centro de la ciudad para que todas las personas puedan disfrutar del ambiente que hay en Ponferrada alrededor de esta mágica celebración.

Como complemento a estas actividades, desde el Centro Asociado a la Uned en Ponferrada, se ha organizado un curso sobre «Templarios, cruzadas y peregrinaciones en la literatura medieval». Se celebrará del 2 al 4 de julio. En estas sesiones formativas se tratará de explorar algunos textos y tradiciones literarias medievales en su relación con tres fenómenos durante la Edad Media: la orden militar del Temple, las cruzadas y las peregrinaciones.

Por otra parte, Alonso anunció la confirmación de la subvención de 479.000 euros, otorgada por la Junta de Castilla y León y con fondos de la Transición Justa, para nuevas inversiones en el Castillo de los Templarios y la Tebaida. De este modo, se realizarán actuaciones de eficiencia energética y en la red de los albergues de la Tebaida.