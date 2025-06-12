La Junta refuerza la seguridad vial en Vega de Valcarce

Publicado por Agencia Ical Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León invierte 1.192.548,91 euros para el desarrollo de trabajos de refuerzo de la seguridad vial en carreteras de las localidades leonesas de Ambasmestas, Vega de Valcarce y Riello, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, eliminan barreras arquitectónicas y refuerzan la seguridad de peatones y usuarios del transporte público. Así se puso de manifiesto tras la visita del director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta, Jesús Puerta, quien conoció las obras que se llevan a cabo en el municipio de Vega de Valcarce, donde se interviene en un tramo urbano de la carretera N-006A para mejorar su funcionalidad, accesibilidad y seguridad.

Durante la visita, Puerta ha subrayó que este conjunto de actuaciones «tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, facilitar la accesibilidad y dignificar el entorno urbano de nuestros pueblos, apostando por una movilidad más humana y sostenible».

El director general insistió en que las obras «no solo responden a criterios técnicos o funcionales», sino que «ponen a las personas en el centro del diseño del espacio público, especialmente en localidades donde la convivencia entre tráfico rodado y peatones exige soluciones respetuosas, accesibles y seguras». «Cada paso elevado, cada nuevo tramo de acera, cada refugio para el transporte público es una inversión directa en la calidad de vida de la ciudadanía», añadió. Además, destacó que las intervenciones representan una «apuesta decidida por un modelo de movilidad más amable, con un fuerte componente social».