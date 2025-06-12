Renuncia la alcaldesa de Vega de Valcarce por motivos personales tras 26 años al frente del Ayuntamiento

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La alcaldesa de la localidad leonesa de Vega de Valcarce, María Luisa González Santín, presentó este jueves su renuncia a sus cargos como concejala del Partido Socialista y regidora “por motivos estrictamente personales” tras 26 al frente del Ayuntamiento.

En sus últimas palabras como alcaldesa trasladó su “agradecimiento” a todas a aquellas personas que me lan ayudado cada día “a luchar por el municipio”, al que se refirió como su “querida Vega de Valcarce” así como por todas sus pedanías.

También manifestó su “más profundo y sincero agradecimiento” a todos los vecinos, consciente de que “sin su aliento y apoyo en cada proceso electoral nada habría sido posible”.

“Me voy con la conciencia tranquila por haber dedicado media vida al servicio público, tarea nada fácil en los tiempos que corren. Me voy siendo honesta conmigo misma y con los demás, esa ha sido siempre y será mi bandera, mi ley de vida”, aseguró.

También recordó a “todos y cada uno de los concejales y concejalas” a los que dio “inmensas gracias” por acompañarla en el viaje. “Sé que no ha sido fácil, pero entre todos hemos conseguido muchas cosas buenas para nuestro municipio”, finalizó.