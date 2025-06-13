La Térmica Cultural en Ponferrada acoge hoy y mañana una nueva edición de ‘Paisajes 25’

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural en Ponferrada es el escenario de una nueva edición de ‘Paisajes 25’ que analiza los nuevos modelos de desarrollo en las zonas de transición justa y, además albergará una feria con una zona expositiva.

La iniciativa, impulsada por La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, y la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Universidad de Educación a Distancia, Uned , tiene lugar hoy viernes y mañana sábado bajo el título ‘Paisajes post mineros: territorios en transición. Retos y oportunidades’.

A través de esta propuesta, según indicó la directora de Ciuden, Yasodhara López, tiene el objetivo de dar a conocer el ingente patrimonio de los territorios que han dejado atrás la actividad extractiva y térmica. Asimismo se celebrará una feria de productos y servicios de los territorios participantes, que está abierta al público general con una docena de expositores procedentes de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Durante la jornada de hoy, el centro expositivo acoge mesas redondas en las que se abordará cuestiones como el patrimonio minero-industrial, el patrimonio cultural, el patrimonio natural y el patrimonio turístico, la gastronomía y el enoturismo.

La presentación contó con la presencia del director del Centro UNED Ponferrada, Jorge Vega; y del codirector de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Rural, José Luis Calvo.

Esta actividad buscar dar a conocer las iniciativas desarrolladas para la implantación de nuevos modelos socioeconómicos con la utilización de energías limpias en los territorios que se encuentran en transición energética, social y económica, donde los ante diferentes retos, pero también como activos de nuevas oportunidades.

Durante la jornada del sábado, 14 de junio, más de una decena de expositores de zonas de transición justa mostrarán al público sus productos agroalimentarios y los diferentes servicios que prestan en estos territorios en una feria que estará situada en la sala turbinas de La Térmica, con acceso gratuito. Esta actividad se desarrollará en horario de 10.00 a 22.00 horas, con la actuación de la formación musical Alberto & García, pertenecientes al catálogo de artistas del programa DinamizARTj, y que presentarán en Ponferrada su último disco, ‘Barro’.