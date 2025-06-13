El berciano Daniel García se alza con la nota más alta de la PAU, 9,613

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El joven berciano Daniel García Fernández del IES Bergidum Flavium de Cacabelos ha logrado la nota más alta de la comarca, un 9,61 en la PAU. El alumno mostró su satisfacción por la recompensa recibida tras el duro curso y, por el momento, piensa tomarse unos días para decidirse por qué ingeniería optar. "Tengo que reflexionar antes de matricularme", aseguró en declaraciones a este periódico. Lo que sí tiene claro este aficionado a los deportes es que estudiará en la Universidad de León.