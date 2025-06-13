Emobi e Ibermon subastan su planta de Bembibre en pleno proceso de liquidación

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las empresas bercianas de fabricación de estructuras metálicas Emobi e Ibermon subastan su planta del polígono de San Román de Bembibre para completar su liquidación, después de cerrar sus puertas y aplicar un ERE de extinción que dejó a más de un centenar de trabajadores en diciembre de 2024.

El plazo para pujar de manera online por los bienes ofertados, que incluyen dos naves unidas, está abierto en la página web de Subastas Trademat (www.subastastrademat.com) hasta el próximo 1 de julio.

La plataforma recoge también ofertas para adquirir la maquinaria de las compañías, que se adjudicarán por venta directa.

Hay que recordar que las dos compañías, dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas para naves industriales y torres eólicas, contaban con más de una década de actividad.

En concreto, la subasta que sale ahora comprende, de manera indivisible, la nave propiedad de Emobi y la que pertenecía a Ibermon, unidas entre sí y que suman un espacio de 6.800 metros cuadrados. El lote, con un precio de salida de 512.000 euros, también incluye las viga-carril, pórticos y puentes grúa que se encuentran en el interior de las naves, y que las atraviesan en su totalidad.

En concreto, Emobi Industries fue constituida en 2011 e Internacional Berciana de Montaje (Ibermon), en 2015 y presentaron concurso de acreedores en octubre de 2024.

En diciembre, los 79 trabajadores de Ibermon y 32 de Emobi acordaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que los desvinculaba de las empresas y les permitía acceder a la prestación por desempleo, mientras que siete empleados accedieron a un ERE temporal.

A pesar de haber recibido ofertas que buscaban un plan de viabilidad para mantener una parte de los empleos, el Juzgado de Primera Instancia 8 y de lo Mercantil de León desestimó las propuestas y pasó a liquidación.

En marzo de 2025, sin embargo, el juez finalmente autorizó la adjudicación de una unidad productiva de Emobi a un grupo de inversores, lo que permitió retomar la actividad en la otra planta que mantenía la empresa en el polígono de La Llanada de Ponferrada, algo que no ha ocurrido con la fábrica de Bembibre.