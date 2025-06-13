Teleperfomance sale a la calle en Ponferrada contra el ERE

Publicado por ICAL Ponfrerrad Creado: Actualizado:

El grupo parlamentario de Sumar hará todo lo posible por mantener los puestos de trabajo de Teleperformance Ponferrada, según dijo ayer el diputado y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, quien mantuvo una reunión en la capital del Bierzo con el comité de empresa de la compañía y participó en la posterior concentración contra el Expediente de Regulación de Empleo que plantea 196 despidos en el call center de la ciudad.

«Se trata de un ERE que va a golpear a una comarca y una provincia muy castigada por la pérdida de empleo y población. Vamos a realizar todos los esfuerzos para mantener todos los puestos de trabajo porque no hay una causa económica que justifique esta propuesta tan brutal», dijo Santiago a las puertas de Teleperformance.

El diputado afirmó que estarán «muy vigilantes» porque «hay un serio riesgo de deslocalización, de pérdida de calidad del empleo y de que la empresa quiera desprenderse de una plantilla con unos derechos ya adquiridos para contratar a trabajadores a través de empresas de empleo temporal, que siempre tienen peores condiciones», añadió.

Santiago aseguró que harán un seguimiento de toda la negociación «para que se respete la ley» y pidió a la Junta de Castilla y León que «cumpla con su trabajo, que es mantener el empleo».

Por su parte la delegada de la CGT, Yerai Vidal, insistió en que la empresa tiene carga suficiente de trabajo para todos los trabajadores y cree que la solución no pasa por bajas voluntarias para que esos puestos sean cubiertos por operarios que quieren seguir trabajando. «No queremos ningún despido», indicó.



