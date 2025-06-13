El Área de Salud del Bierzo da la bienvenida a los nuevos 31 residentes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) celebró ayer viernes el acto de bienvenida de los nuevos residentes que se incorporan este año en atención primaria y atención hospitalaria. El evento, que se ha llevado a cabo en el salón de actos del Hospital El Bierzo, ha estado presentado por los jefes de estudio de las unidades docentes de primaria y hospital, Luis Alberto Rodríguez y José María Pelayo respectivamente, y la presidenta de la subcomisión de Enfermería, Judit Merayo.

Igualmente, la dirección también ha estado presente durante el recibimiento de los nuevos residentes, representada por las directoras médicas Isabel González y Cristina Buelta, las directoras de Enfermería Olga Álvarez y Ana María Prieto, la directora de Gestión, Sara Alonso, y los subdirectores de Enfermería Alfredo Lombardero y Ana Mariñas. Durante el acto se proyectó un vídeo realizado por los residentes de segundo año en el que presentaban, uno a uno, a los nuevos integrantes del área sanitaria y que comienzan a formar parte de este nuevo centro hospitalario de la comarca berciana.

Finalmente, el gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, cerró el acto de bienvenida augurando un gran futuro y una formación meticulosa para las nuevas incorporaciones. Hay que destacar que la Gasbi cuenta con un total de 15 residentes para los centros de salud, ocho para Médicos Internos Residentes (MIR) y siete para Enfermeras Internas Residentes (EIR).

De este modo, en el caso del Hospital El Bierzo, fueron 16 las plazas que se propusieron y se agotaron. Cabe recordar que se estrenaron las vacantes en Urología, Aparato Digestivo y Anestesia, y se revalidaron los MIR en Psiquiatría, Cirugía General, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Neumología, Oftalmología, Radiología, Traumatología, Pediatría y las dos vacantes para Medicina Interna. Completaron la lista la plaza de Psicólogo Interno Residente (PIR) y las EIR de Pediatría y de Salud Mental.