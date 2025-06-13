La Diputación de León arreglará viales en Toral de los Vados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, ha visitado el municipio de Toral de los Vados, donde ha mantenido una reunión con la tres tenientes alcaldes del Ayuntamiento, Lara Ares, David Fernández y Pedro Fernández para conocer las inquietudes y necesidades del municipio en materia de infraestructuras viarias. De esta forma, Aller continúa con las visitas que realiza periódicamente a las diferentes zonas de la provincia, para conocer in situ la situación en la que se encuentran las carreteras y travesías que forman parte de la red dependiente de la institución provincial leonesa. En este caso, los ediles de la Corporación le han trasladado su preocupación por el estado de la carretera LE-5206, más conocida como avenida Santalla de Oscos.

El dirigente leonesista ha asegurado que se acometerá su arreglo de cara al presente año. «Es absolutamente necesario conocer de primera mano las necesidades de los leoneses por lo que a las comunicaciones se refiere», ha explicado Aller, quien ha afirmado que «el objetivo no es otro que garantizar servicios viarios de calidad a nuestros pueblos».

Aller ha añadido que esta es «la manera más efectiva de luchar contra la despoblación», algo de lo que, tal y como ha apuntado el dirigente de UPL, «deberían tomar nota el resto de administraciones».