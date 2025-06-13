La Fundación Cultura Minera de Torre del Bierzo celebra sus 5 años

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Cultura Minera de Torre del Bierzo celebra cinco años preservando la memoria del carbón con un libro conmemorativo recoge el legado del proyecto impulsado por Manuel Lamelas Viloria. Un acto, presentado por la corresponsal del Diario de León, María Ángeles Cebrones, y que contó con una nutrida representación política y empresarial de la provincia. Para el presidente de la Fundación, Manolo Lamelas, estos primeros cinco años ha cumplido el objetivo y explicó que en noviembre se acercaron a este centro más de 800 personas. «Esperemos que podamos cumplir otros 5 años de historia», añadió Lamelas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cree que esta publicación recoge un recopilatorio de una obra muy importante de la Fundación. «La minería fue León, y León fue la minería de España», resaltó el consejero quien recordó que la zona vivió más de 100 años. «La potencia que la minería ha supuesto para la economía y para la cultura ha sido esencial», enfatizó. Tras el fin de las minas, Quiñones cree que estas instituciones, como la Fundación, recogen todo el patrimonio y las tradiciones que «es muy relevante» ya que sirve de archivo de todo lo relacionado con la minería en este espacio de Torre del Bierzo.

Fundación Cultura MineraL.DE LA MATA

Por su parte, Cebrones explicó cómo fueron los comienzos de la Fundación y detalló que, en primer fin de semana de su apertura se superaron ya las 2.000 visitas. Posteriormente, con la pandemia del covid, se aprovechó el cierre para llevar a cabo las labores de acondicionamiento.

La presentación de este libro contó con la presencia de autoridades como el consejero de Medio Ambiente, el presidente de la Diputación, el presidente del Consejo Comarcal, el presidente del Consejo de Cuentas, el delegado de la Junta en León, el alcalde de León o senadores nacionales, entre otros.