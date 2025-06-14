La Junta apoya a Ponferrada como un nodo logístico del noroeste

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León reafirmó su apuesta por el desarrollo logístico del Bierzo y dónde Ponferrada juega un papel fundamental como nodo clave dentro del Corredor Atlántico Noroeste. Así lo ha expresado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la jornada «Ponferrada: nodo logístico del Corredor Atlántico Noroeste», organizada por el Ayuntamiento de Ponferrada y Alianza Europea, que se cerró ayer en la comarca berciana. Las sesiones han servido para poner en valor el potencial de Ponferrada para liderar la transformación logística. «Hablar de Ponferrada como nodo logístico no es un deseo, es una realidad en construcción», resaltó el consejero.

Desde la Junta se valora a Ponferrada como una ubicación que reúne todos los elementos necesarios para consolidarse como motor logístico del noroeste peninsular: una ubicación estratégica, una infraestructura ferroviaria viable, un entorno industrial con capacidad de reactivación y una apuesta política e institucional firme. «Ponferrada no espera el tren del futuro: lo está liderando. Desde la Junta apoyamos un proyecto que no es solo del Bierzo, sino del conjunto de Castilla y León, del noroeste y de Europa», matizó el consejero.

Autoridades en el ForoL.DE LA MATA

El alcalde de Ponferrada junto al consejero de Movilidad.l. de la mata

En esta misma línea, el Gobierno autonómico cree que la Plataforma Ferroviaria Intermodal de La Placa, impulsada por el Ayuntamiento, será determinante para reforzar la competitividad logística de la zona. «Esta plataforma es plenamente compatible con los estándares europeos, permite la circulación de trenes de 750 metros y está conectada a la red general», precisó. Se trata de un proyecto que ha cambiado tal y cómo se planteó en un primer momento. Para la concejala Lidia Coca, será «más atractivo y económicamente más sencillo, con un proyecto que se ha abaratado varios millones».

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció el impulso de la Junta a la apuesta de Ponferrada y explicó que la puesta en marcha de la Plataforma Ferroviaria en La Placa. «Es un diseño definitivo y que permitirá conservar también el pasado industrial de La Placa», puntualizó.

Entre otros asuntos, Sanz Merino reclamó al Gobierno de España que defina el Plan Director del Corredor Atlántico en Castilla y León y ponga sobre la mesa fechas concretas para su desarrollo.

De hecho, Sanz Merino dudó sobre la viabilidad del estudio que el Ejecutivo central ha previsto para finales de 2026 tal y como indicó el comisionado del Corredor Atlántico. «No podemos seguir demorando decisiones en un trazado ferroviario del siglo XIX que resulta clave para modernizar el transporte tanto de mercancías como de pasajeros». En esta misma línea, recordó que la infraestructura debería estar en funcionamiento en 2030, ya que forma parte de la red transeuropea de transporte ferroviario básico.

Por todo ello, Sanz Merino insiste en la solución del lazo ferroviario del Manzanal para garantizar la conexión entre León, Ponferrada y Galicia y también el desarrollo de la Autovía A-76 entre Ponferrada y Orense.