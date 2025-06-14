Unos 15 alumnos se forma en ‘Gestión y Comercialización en la Industria Vitivinícola’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La sede de la DO Bierzo, en Cacabelos, ha sido el escenario de la clausura de la Microcredencial Universitaria en «Gestión y Comercialización de la Industria Vitivinícola, un título propio de la Universidad de León que concluye su segunda edición graduando a una quincena de estudiantes y con «enorme éxito».

Así lo han manifestado los directores de la formación, Constantino García Ramos, profesor del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE, y Adelino Pérez Gil, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Por su parte, el presidente de la DO ha asegurado que «la idea, desde luego, es continuar, estamos muy satisfechos con el resultado».

«Las encuestas realizadas reafirman el alto grado de satisfacción con una formación que fortalece el sector vitivinícola del Bierzo», ha explicado María José Vieira, vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León.