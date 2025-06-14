Ponferrada adapta los vestuarios de las piscinas del Plantío

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, explicó las actuaciones de urgencia realizadas en las piscinas de verano del Plantío que abren el 16 de junio y cuya temporada finaliza el 5 de septiembre.

Se han construido nuevos vestuarios adaptados para personas con movilidad reducida. Además, se han mejorado también los baños masculinos y femeninos, y se han realizado mejoras en los accesos al recinto y en la accesibilidad general, incluyendo la zona de vestuarios, añadiéndose una nueva iluminación y redistribución eléctrica, completando una actuación integral.

Por su parte, la concejala de Deportes, Eva González, resaltó que se ha dado respuesta a una petición reiterada de los usuarios.