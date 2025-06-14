Ponferrada adapta los vestuarios de las piscinas del Plantío
El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, explicó las actuaciones de urgencia realizadas en las piscinas de verano del Plantío que abren el 16 de junio y cuya temporada finaliza el 5 de septiembre.
Se han construido nuevos vestuarios adaptados para personas con movilidad reducida. Además, se han mejorado también los baños masculinos y femeninos, y se han realizado mejoras en los accesos al recinto y en la accesibilidad general, incluyendo la zona de vestuarios, añadiéndose una nueva iluminación y redistribución eléctrica, completando una actuación integral.
Por su parte, la concejala de Deportes, Eva González, resaltó que se ha dado respuesta a una petición reiterada de los usuarios.