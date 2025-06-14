Ponferrada celebra de San Antonio con una procesión y una misa

Publicado por Ponferrada M.Macías Creado: Actualizado:

La festividad de Antonio llegó a la parte alta de Ponferrada. Tras la tradicional misa solemne presidida por el padre Rosendo junto al Antolín de Cela de la basílica de la Encina celebraron esta liturgia y y procesión.

Posteriormente, los vecinos acompañaron a a la imagen de San Antonio en la procesión que recorrió las calles del barrio.

Tal y como manda la tradición, a San Antonio le ofrecieron velas y panes en esta jornada.

La iglesia de San Antonio de Padua se llenó de fieles que no quisieron perderse una de las festividades más importantes de Ponferrada.