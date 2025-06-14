La cultura participativa llega a San Esteban de Valdueza

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, presentó una nueva iniciativa que consiste en un nuevo espacio de ocio y cultura en San Esteban de Valdueza, con la colaboración de la Junta Vecinal de la localidad, presidida por Diana García. El espacio de ocio y cultura se compone de: Biblioteca de libros libres y del recinto de juegos de habilidades. Formando parte de la red de bibliotecas de A Plena Cultura, asociación de ámbito nacional con sede en El Bierzo, que ya suma más de 30 puntos similares, esta nueva mini biblioteca de libros libres al aire libre busca fomentar la lectura y el intercambio comunitario: se pueden coger libros y también dejar otros para compartir. El proyecto estará gestionado por Santiago Asenjo, presidente de la asociación, quien se encargará de mantener la rotación y variedad del fondo de libros. El diseño y la fabricación de la biblioteca ha sido realizada por el artesano berciano Antuan. Realizada en madera de castaño y utilizando materiales de proximidad, como son maderas procedentes del Soto, maderero de Villar de los Barrios.

Además de la fabricación de la biblioteca, Antuán ha construido, también de manera artesanal, otros elementos del recinto que incluye una zona de juegos de habilidades.