La Biblioteca de Ponferrada presta más de 24.000 documentos este año

Leer es una afición para todas las edades y para todos los gustos. Una prueba de ello, son los más de 24.000 documentos (libros y audiovisuales) que se han prestado en los primeros cinco meses de 2025 en la Biblioteca Municipal «Valetín García Yebra» de Ponferrada. Los libros infantiles ganan terreno frente a los que están destinados para el público adulto. Y es que los pequeños lectores han sacado unos 14.176 frente a los 9.024 de los adultos. A todo ello se le suma los más de mil de prestamos de contenido audiovisual.

Novela negra, ensayo, divulgación o cuentos. Muchos han sido los géneros que han escogidos los ponferradinos para esta actividad que tienen miles de adeptos. La lista de los más prestados está encabezada por uno de los autores del momento, Javier Castillo con «El cuco de cristal». A éste le sigue el Premio Planeta «Las hijas de la criada» de Sonsóles Ónega y el tercer puesto es para otra novela galardonada con el Planeta, «Aquitania» de Eva G. Sáenz. Completan la lista autores como Falcones, Sara Mesa, Víctor de Árbol o Isabel Allende. En cuanto a la literatura infantil, la colección de «El dulce hogar de Chi» encabeza la lista seguido de «Las aventuras de Mortadelo y Filemón» de Ibáñez. Este espacio recibió en los primeros cinco meses del año a unos 50.331 usuarios tanto en las actividades como en las salas de lectura, con un incremento respecto al año 2024 que fue de 45.782 en el mismo periodo. También aumenta el material y cerca de 2.000 libros se incorporaron este año y también formatos audiovisuales. Del mismo modo, se dio la bienevenida a 389 nuevos socios, de los que 231 son adultos y 158 niños.

A lo largo del 2025, se han realizado también actividades complementarias en la Casa de la Cultura como un ciclo de cine portugués en versión original, clubes de lectura con 95 participantes, así como talleres de ilustración y teatro infantil.