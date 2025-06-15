Bárcena del Bierzo conmemora el 65 aniversario del final de las obras de la presa

Bárcena del Bierzo celebra el 65 aniversario de las obras de la presaL.DE LA MATA

La Asociación de Vecinos ‘La Magdalena’ de Bárcena del Bierzo y la junta vecinal de Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, celebran una jornada de convivencia para conmemorar el 65 aniversario del final de las obras de la Presa de Bárcena, en cuyas aguas quedó sumergida la antigua localidad de Bárcena del Río.

La fiesta arrancó en la ermita de Nuestra Señora del Rosario, cuya ubicación original estuvo en Bárcena del Río y fue trasladada, piedra a piedra, hasta un punto cercano al embalse, en las inmediaciones de las oficinas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, para evitar que quedase sumergida bajo las aguas.

Hace medio siglo que no hay culto en la ermita, pero esta cita sirve para celebrar una misa y una procesión con música a cargo de actuación de la Banda Nazien de la Real Hermandad de Jesús Nazareno.

Una de las novedades de la celebración de este año es la exposición fotográfica a la entrada de la ermita con media docena de paneles con las fotografías de la historia de la construcción de la presa y la despedida de los dos pueblos.

La jornada continúa con una intervención de los alcaldes de las localidades limítrofes a la presa. Participan por tanto el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el de Congosto, Jorge García, el de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas y el de Toreno, Vicente Mirón, además de la pedánea de San Miguel de las Dueñas, Ana Beatriz Marcos.

Esta jornada, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, es un día para rememorar una de las obras hidráulicas de la la zona.

La jornada se completa con una comida campestre amenizada por la charanga Los Zien

