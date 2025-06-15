La plataforma OncoBierzo se reúne el lunes con la Junta en el Hospital

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La plataforma Oncobierzo está citada el lunes a una reunión con representantes de la Junta de Castilla y León en el Hospital del Bierzo después de que advirtieran de su "decepción" con la actitud de la administración autonómica tras la multitudinaria manifestación en Ponferrada del pasado domingo.

En declaraciones a este periódico, el representante del colectivo, Tito Gago explicó que la reunión es «para conocer de primera mano nuestras reivindicaciones, creemos en todos los foros dónde nos han querido oír, son claras las reivindicaciones», puntualizó. En esta línea, precisó que llevarán al encuentro «un documento explicando todo lo que le falta al Hospital del Bierzo».

Gago añadió también que «tiene pocas expectativas» porque considera que este asunto de vital importancia para los bercianos se debería de tratar con quien «esté capacitado para dar solución a este tema». En este sentido, apunta al consejero de Sanidad o al presidente de la Junta de Castilla y León para poner encima de la mesa las mejoras necesarias para el Servicio de Oncología.

El encuentro será, a las 13.30 horas, con la gerencia del centro hospitalario y con el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, según confirman desde el colectivo.