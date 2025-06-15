La Orquesta Sinfónica de Ponferrada debutará fuera de España en julio

Publicado por Laura Sánchez (Ical) Ponferrada Creado: Actualizado:

Medio centenar de músicos del Bierzo cumplirán este año un sueño: tocar en la capital europea de la música. Se trata de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Ponferrada, agrupación nacida en el año 2006, y que, por primera vez, saldrán de España para demostrar el enorme talento que hay en la comarca.

Un total de 53 músicos y dos miembros de la directiva viajarán a Viena entre el 9 y el 14 de julio para participar en el prestigioso Festival de Orquestas del Mundo, donde ofrecerán cuatro actuaciones en lugares emblemáticos de esta ciudad: la Casa-Museo de Strauss, la iglesia Votiva, La Musikhaus y la Sala Dorada del Musikverein, donde se celebran los conciertos de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. «El año pasado, en abril de 2024, recibimos una invitación de un festival de verano en Viena, en el que participan orquestas sinfónicas, y que nos habían descubierto por internet, a través de nuestro canal de Youtube. Nos invitaron a participar por nuestra alta calidad y porque les gustaba mucho como interpretamos la música española. En esa ocasión no nos dio tiempo, pero este año nos hemos preparado y acudiremos», explica el director de la orquesta, Manuel Alejandre.

Alejandre asegura que para ellos «es un orgullo» que se hayan fijado en su interpretación. «Nos han seleccionado entre numerosas orquestas europeas para ir a la ciudad por antonomasia de la música, que es Viena, a ofrecer cuatro conciertos. Es un sueño», remarca. Participar en este festival de Viena es el premio a casi veinte años de trabajo de esta agrupación que tiene una enorme calidad, especialmente en la interpretación de música española, que, por supuesto, tocarán en la cita. «No nos habrían llamado si no vieran que hay una calidad, un trabajo y unas interpretaciones de un nivel musical muy alto», añade el director.

Y es que gracias a esta invitación la orquesta berciana se codeará con las mejores agrupaciones del mundo ya que hasta la ciudad europea llegarán formaciones de Alemania, Turquía, Nueva Zelanda, Norteamérica o América del Sur, entre otros.