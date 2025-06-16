La Audiencia condena a los cuatro acusados de la estafa en la escuela infantil de Camponaraya

La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión a los cuatro acusados de estafar 56.000 euros al Ayuntamiento de Camponaraya con la falsa compraventa de unos terrenos destinados supuestamente a la construcción de la escuela infantil de la localidad. El apartado de hechos probados de la sentencia recoge que los procesados eran, al tiempo de los hechos, apoderado general, y administradores respectivamente de dos empresas mercantiles. En el año 2006 otra compañía era propietaria única de una finca urbana en el Polígono «Las Cercas» en Camponaraya y autorizó, expresamente, al Ayuntamiento para que construyera en dicha finca un Centro de Educación Infantil de Preescolar, la cual, se hizo efectiva, siendo que dicha obra fue ejecutada en el año 2009. Concluida la citada construcción y a falta de acuerdo sobre la compra-venta de dicha finca entre el Ayuntamiento y la mercantil, el Ayuntamiento interpuso demanda de Juicio Ordinario que concluyó con acuerdo entre ambas partes homologado judicialmente por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Ponferrada en virtud del cual, se convenía la venta por la mercantil al Ayuntamiento de dicha finca perfeccionándose como libre de cargas y gravámenes a partir de la tasación pericial judicial que se realizó a tales efectos y por la que el Ayuntamiento pagó el precio convenido. Ocurrió que la mercantil y los acusados, de forma intencionada intervinieron en el citado procedimiento judicial y llegaron al acuerdo disponiendo de dicha finca ocultando que sobre la misma pesaba una carga hipotecaria ya que en fecha 04/03/2013 la mercantil, las dos mercantiles a las que pertenecían los acusados presentaron escritura pública simulando un reconocimiento de deuda a favor de ésta última mercantil y otorgó una garantía hipotecaria por las responsabilidades de principal, intereses y costas de ejecución por valor de 56.000 euros.