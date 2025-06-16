Hacienda convoca las ayudas para eliminar polvo y sílice en naves de elaboración de pizarra y granito

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda ha convocado este lunes subvenciones dirigidas a empresas privadas para la mejora de las condiciones laborales y medioambientales respecto del polvo y sílice cristalina respirable en las naves de elaboración de pizarra, instalaciones de beneficio de granito o arenisca, y sus dependencias anexas por un montante total de 550.000 euros.

Según la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas privadas titulares administrativos de naves de elaboración de pizarra e instalaciones de beneficio de granito y/o de arenisca.

La presente orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la mejora de las condiciones laborales y medioambientales respecto del polvo y sílice cristalina respirable en las naves.

Serán subvencionables aquellas inversiones en equipos o instalaciones de baja complejidad técnica para limpieza, de modo que los residuos se gestionen para no afectar al medioambiente y que incluyen aspiradoras industriales y red de agua para limpieza.

Del mismo modo, podrán optar a las ayudas las inversiones en mejoras que impliquen cierta complejidad, diseño y, especialmente cuyos resultados sean susceptibles de ser comprobados, lo que se indicará en el proyecto técnico-económico. Consiste en extracciones, filtraciones y otras mejoras relacionadas con el polvo para la protección del ambiente atmosférico.

También pueden ser subvencionadas las inversiones en mejoras que impliquen cierta complejidad, diseño y, especialmente cuyos resultados sean susceptibles de ser comprobados, lo que se indicará en el proyecto técnico-económico. Consiste en sistemas de captación y extracción localizada, cabinas y otras mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores en las naves de elaboración de pizarra relacionadas con la sílice cristalina respirable.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde esta lunes.