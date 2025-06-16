El PP y el PSOE negociarán un presupuesto de 88,5 millones este año

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Ponferrada para este año asciende a los 84,5 millones de euros, un incremento de casi el cuatro por ciento respecto a las cuentas del pasado año. La intención del equipo de gobierno, informó el concejal de Haciendam Luis Antonio Moreno, es llevarlos a pleno este mes. «Supone un hito importantísimo para este ayuntamiento. Estamos hablando de un presupuesto récord aunque es verdad que están condicionadas por las subvenciones de los fondos europeos», dijo Moreno.

El capítulo de inversiones es de 13 millones de euros, un 18 por ciento superior al anterio y se pretende mejorar diferentes espacios, tanto de la ciudad como de los pueblos y barrios; la segunda fase de la avenida Ciudad de Bérgida o la mejora del Camino del Francés, en el barrio de Cuatrovientos, aceras en diversas calles de la capital berciana o la modernización de la calle el Cristo, para la que se reservan 390.000 euros, informa la agencia Ical. También hay dinero para obras en Columbrianos, Santo Tomás, La Martina, Dehesas, San Andrés, Toral de Merayo, Montes de Valdueza, Ozuela, Fuentesnuevas y Bárcena del Bierzo.También se incluyen en estas cuentas la compra de maquinaria y la mejora del Parque de Bomberos, para la que se han solicitado ayudas europeas.

El equipo de gobierno plantea una inversión de 350.000 euros para la cubierta del pabellón Antonio Vecino y una pequeña partida para reformar pistas de tenis. Moreno señaló que aumenta un 2,5 el gasto en personal, «que obedece a una previsión ya que no sabemos lo que el Gobierno va a incrementar las nóminas a los funcionaros» y un 7,8% en gastos corrientes. Hay recortes en todas las áreas, excepto en Bienestar Social.

En cuanto a los ingresos, el concejal afirmó que «no hay subida de impuestos ni aumento de la presión fiscal a los ciudadanos», aseveró. «Ni siquiera estamos actualizando tasas. No es fácil, pero cumplimos nuestro compromiso», añadió. En todo caso, si estas cuentas se aprueban, se ajustarán al plan económico financiero. «Debemos abordarlo y ya lo abordamos. Cumpliremos con las reglas de gasto», afirmó. «Esa desviación del gasto, hay principalmente un servicio, el de ayuda a domicilio, que tiene un aumento de 1,8 millones de euros hasta los casi cuatro que cuesta el servicio. Tenemos claro que no vamos a incrementar las tasas porque es un servicio básico que debemos de prestar, aunque no es una competencia propia. Pediremos más apoyo a la Junta de Castilla y León», añadió.

El portavoz del PSOE Olegario Ramón anunció poco después que se sentará a negociar las cuentas, pero ve «difícil» llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de este año en vista de que no se han cumplido todas las contrapartidas que exigieron para que el PP aprobara las últimas cuentas.. Ramón puso también en duda que se puedan llegar a ejecutar el presupuesto debido a la tardanza en su elaboración y el proceso que queda para su aprobación definitiva que «a este ritmo» podría ser en septiembre. «Supone un margen de ejecución real muy limitado», señaló Ramón. El PSOE negociará "por responsabilidad y por convicción municipalista. Pero siendo realistas, las posibilidades de acuerdo son muy reducidas», finalizó.

