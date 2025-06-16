Compostilla Green recibirá 81 millones del Miteco

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la resolución de la convocatoria de ayudas a la creación de clústeres de hidrógeno renovable. El proyecto de RIC Energy, Compostilla Green, del Polígono Industrial de El Bayo, en Cubillos del Sil para la producción de eSAF, ha sido el único seleccionado para la producción de combustible sostenible para aviación y recibirá más de 81 millones de euros a través de esta ayuda pública del IDAE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Next Generation-. La planta comenzará su construcción a inicios de 2028, informa Ical, y está previsto que entre en operación antes de 2030.Compostilla Green se alinea con la estrategia ReFuelEU de la Comisión Europea, que obliga a las aerolíneas a utilizar un porcentaje creciente de combustibles sostenibles a partir de 2025, incluyendo una cuota específica de combustibles sintéticos (e-SAF) a partir de 2030. Con una inversión total de 700 millones de euros, el proyecto Compostilla Green producirá 60.000 toneladas anuales de queroseno verde, creará más de 2.000 empleos en su construcción, 240 estables y 6.000 inducidos.