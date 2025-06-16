Vinculan las bajas en GE Vernova con sus condiciones laborales

Diario de León

El sindicato CGT ha atribuido el elevado absentismo laboral en la planta de GE Vernova (antigua LM Windpower) a las enfermedades comunes como principal causa. La CGT ha elaborado un informe en el que advierte que la tendencia se ha disparado a partir del Ere de 2021. Y concluye que «la mayoría de las enfermedades comunes que sufren las personas que trabajan en GE Vernova Ponferrada tienen una relación directa con las condiciones laborales y deberían tener el mismo tratamiento que los accidentes laborales».

