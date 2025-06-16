Vinculan las bajas en GE Vernova con sus condiciones laborales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sindicato CGT ha atribuido el elevado absentismo laboral en la planta de GE Vernova (antigua LM Windpower) a las enfermedades comunes como principal causa. La CGT ha elaborado un informe en el que advierte que la tendencia se ha disparado a partir del Ere de 2021. Y concluye que «la mayoría de las enfermedades comunes que sufren las personas que trabajan en GE Vernova Ponferrada tienen una relación directa con las condiciones laborales y deberían tener el mismo tratamiento que los accidentes laborales».