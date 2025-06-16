La Inteligencia Artificial resucita a la Ciudad del Dólar en La Térmica Cultural

Así era la vieja estación del tren de la MSP a Villablino, en los días de la Ciudad del Dólar.granero

Un camión de carbón empotrado en una perfumería de La Puebla, después de perder los frenos. El momento en que los soldados del comandante Manso toman Ponferrada el 21 de julio de 1936. Una vista de la calle Gómez Núñez a vista de dron. Son algunas de las imágenes de la Ciudad del Dólar y la vieja Ponferrada que la Inteligencia Artificial pondrá en movimiento este miércoles 18 a las 20.30 horas, en un filandón convocado en La Térmica Cultural para abordar la historia de algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad y su transformación.

Al hilo del libro La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón (Marciano Sonoro) del escritor y periodista de Diario de León Carlos Fidalgo, la charla en la Térmica Cultural —con entrada libre hasta completar aforo— reunirá a la directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía, Concepción Fernández, el director de los museos de Ponferrada, Francisco Javier García Bueso y el director del Teatro Bergidum, Miguel Ángel Varela, junto al diseñador David López, de Ponferrada Inteligencia Artificial, y el propio autor. La transformación de las antiguas térmicas de Endesa y la MSP en La Térmica Cultural y la Fábrica de Luz, la creación del Museo del Ferrocarril, la recuperación del Castillo y del Teatro Bergidum servirá para comenzar la charla, salpicada con la proyección de imágenes.

El filandón en La Térmica Cultural llega con una nueva impresión del libro donde Fidalgo une textos nuevos sobre el origen de la Ciudad del Dólar y el declive del carbón junto a los mejores reportajes y columnas que ha escrito sobre el tema en tres décadas en la redacción de Diario de León.

El libro ofrece una explicación sobre el origen del nombre de la Ciudad del Dólar, más allá de su asociación con la Ponferrada del dinero fácil de la fiebre del wólfram y el impulso del carbón, además de centrarse en las personas anónimas y personajes populares que vivieron en aquellos años y narrar historias del final de la minería y del eco que ha dejado el carbón en el paisaje del Bierzo.