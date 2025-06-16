Diario de León

La Inteligencia Artificial resucita a la Ciudad del Dólar en La Térmica Cultural

Un filandón con entrada libre mezclará este miércoles 18 a las 20.30 horas la charla sobre lugares icónicos de la Ponferrada de posguerra recuperados en los últimos años con la proyección de imágenes al hilo del último libro de Carlos Fidalgo

Así era la vieja estación del tren de la MSP a Villablino, en los días de la Ciudad del Dólar.

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Un camión de carbón empotrado en una perfumería de La Puebla, después de perder los frenos. El momento en que los soldados del comandante Manso toman Ponferrada el 21 de julio de 1936. Una vista de la calle Gómez Núñez a vista de dron. Son algunas de las imágenes de la Ciudad del Dólar y la vieja Ponferrada que la Inteligencia Artificial pondrá en movimiento este miércoles 18 a las 20.30 horas, en un filandón convocado en La Térmica Cultural para abordar la historia de algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad y su transformación.

Al hilo del libro La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón (Marciano Sonoro) del escritor y periodista de Diario de León Carlos Fidalgo, la charla en la Térmica Cultural —con entrada libre hasta completar aforo— reunirá a la directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía, Concepción Fernández, el director de los museos de Ponferrada, Francisco Javier García Bueso y el director del Teatro Bergidum, Miguel Ángel Varela, junto al diseñador David López, de Ponferrada Inteligencia Artificial, y el propio autor. La transformación de las antiguas térmicas de Endesa y la MSP en La Térmica Cultural y la Fábrica de Luz, la creación del Museo del Ferrocarril, la recuperación del Castillo y del Teatro Bergidum servirá para comenzar la charla, salpicada con la proyección de imágenes.

El filandón en La Térmica Cultural llega con una nueva impresión del libro donde Fidalgo une textos nuevos sobre el origen de la Ciudad del Dólar y el declive del carbón junto a los mejores reportajes y columnas que ha escrito sobre el tema en tres décadas en la redacción de Diario de León.

El libro ofrece una explicación sobre el origen del nombre de la Ciudad del Dólar, más allá de su asociación con la Ponferrada del dinero fácil de la fiebre del wólfram y el impulso del carbón, además de centrarse en las personas anónimas y personajes populares que vivieron en aquellos años y narrar historias del final de la minería y del eco que ha dejado el carbón en el paisaje del Bierzo.

Salida del tren a Villablino tirado por la PV 31.

Entrada de las tropas del comandante Manso en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, el 21 de julio de 1936

Entrada de las tropas del comandante Manso en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, el 21 de julio de 1936DL

Accidente de un camión que perdió los frenos, empotrado en una tienda de la avenida de La Puebla en los años setenta.

Accidente de un camión que perdió los frenos, empotrado en una tienda de la avenida de La Puebla en los años setenta.cortesía fotos antiguas de ponferrada en facebook

La calle Ancha, con el Pajariel al fondo, en una imagen sin fechar.

La calle Ancha, con el Pajariel al fondo, en una imagen sin fechar.cortesía de fotos antiguas de Ponferrada en facebook

La sala de calderas de la antigua térmica de la MSP, hoy Fábrica de Luz.

La sala de calderas de la antigua térmica de la MSP, hoy Fábrica de Luz.DL

Franco, el día en que inauguró la central de Endesa, hoy Térmica Cultural

Franco, el día en que inauguró la central de Endesa, hoy Térmica CulturalFundación Endesa

La sala del Fuego Verde de la Térmica Cultural.

La sala del Fuego Verde de la Térmica Cultural.carlos fidalgo

La Térmica Cultural, que ha recuperado la vieja térmica de Compostilla, de Endesa

La Térmica Cultural, que ha recuperado la vieja térmica de Compostilla, de Endesaana f. barredo

La actriz y directora de cine Ana Mariscal, en el cine Morán con trabajadores de la sala y del Teatro Edesa.

La actriz y directora de cine Ana Mariscal, en el cine Morán con trabajadores de la sala y del Teatro Edesa.cortesía de luisa Picinelli

El Castillo de Ponferrada en 1924.

El Castillo de Ponferrada en 1924.winocio testera. cortesía de javier garcía bueso

Así era la vieja estación del tren de la MSP a Villablino, en los días de la Ciudad del Dólar

Así era la vieja estación del tren de la MSP a Villablino, en los días de la Ciudad del DólarDL

Postal de Juisa de la plaza Lazúrtegui a principios de los años sesenta.

Postal de Juisa de la plaza Lazúrtegui a principios de los años sesenta.juisa

El ayer y el hoy de la plaza Lazúrtegui.

El ayer y el hoy de la plaza Lazúrtegui.carlos fidalgo

Cubierta del libro de Carlos Fidalgo editado por Marciano Sonoro.

Cubierta del libro de Carlos Fidalgo editado por Marciano Sonoro.DL

