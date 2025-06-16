‘Rostros en tránsito’, en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se suma a la celebración del Día del Refugiado este viernes, 20 de junio, con la apertura de la exposición «Rostros en tránsito: Historia de resiliencia» de Cruz Roja y que se puede visitar desde hoy en el Museo del Ferrocarril, informa Ical. Se trata de una veintena de imágenes captadas por el monitor berciano de Cruz Roja Rubén Movilla, quien trabaja en los pisos de refugiados que la entidad tiene en la provincia de León y con la que quiere mostrar al mundo la realidad de estas personas que llegan tan solo con su equipaje en busca de una nueva vida.

«Creemos que es necesario que la gente conozca sus historias y sepan que son gente que tienen una vida normalizada a nuestro lado pero llevan una mochila bastante grande a sus espaldas», explicó Movilla.

Por su parte, el delegado de la Asamblea de Cruz Roja Ponferrada, José Castro, agradeció la labor de todos los voluntarios de la oenegé. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, asistió a la presentación e invitó a los ciudadanos a disfrutar «con pausa» de esta muestra.