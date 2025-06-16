Recreación romana en Las Médulas el día 28

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Gladiadores, esclavos, patricios, legionarios. El próximo sábado 28, las antiguas minas de oro de Las Médulas volverán a ser el escenario de una nueva recreación ronmana a cargo de 70 voluntarios de la asociación Ludus Bergidum. Organizada por el área de turismo del Consejo Comarcal, la Ludus Aurum escogerá como escenarios el paraje arqueológico, de 11.00 a 14.00 horas, y la Domus de Carucedo, de 17.00 a 20.00 horas, según informó la asociación en una rueda de prensa donde no faltó el presidente del Consejo, Olegario Ramón. Circo, talleres, juegos y charlas completan el día.