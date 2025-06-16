Piden reabrir este verano el mesón municipal de Barjas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PP de Barjas pidió este lunes en una nota al Ayuntamiento que reabra el mesón municipal este verano para que sirva de lugar de encuentro. Los populares instaron al equipo de gobierno a que realice las gestiones para licitar su gestión porque un municipio que apenas supera los 160 habitantes y ha perdido mucha población en las últimas décadas, «no puede permitirse el lujo de mantener cerradas unas instalaciones muncipales que podrían tener un uso social clave».