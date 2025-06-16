Piden reabrir este verano el mesón municipal de Barjas
El PP de Barjas pidió este lunes en una nota al Ayuntamiento que reabra el mesón municipal este verano para que sirva de lugar de encuentro. Los populares instaron al equipo de gobierno a que realice las gestiones para licitar su gestión porque un municipio que apenas supera los 160 habitantes y ha perdido mucha población en las últimas décadas, «no puede permitirse el lujo de mantener cerradas unas instalaciones muncipales que podrían tener un uso social clave».