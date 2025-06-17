El Consejo tendría que gestionar Las Médulas, pero ahora no es viable

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, cree que «tendría sentido que el Consejo recupere» la gestión turística «única» en el paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas. No obstante, considera que es «imposible por los medios naturales y materiales» de la institución. Para Ramón los pasos «que da la Junta para la gestión unificada son lentos». Del mismo modo, remarcó que el paraje debería tener «una entrada razonable y tener unos buenos servicios» y abogó, también, por el diálogo con el Ayuntamiento de Borrenes porque «Las Médulas, sin Borrenes, no tiene ningún sentido». Así lo puso de manifiesto en el plató del programa de televisión La Tertulia de La 8 Bierzo presentado por el periodista, Manuel Domínguez, que contó con la participación del redactor del Diario de León, Carlos Fidalgo y el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

convenio marco y balance

c Financiación. Ramón avanzó que «en breve» estará el nuevo convenio marco con la Junta de Castilla y León para la financión de la institución. «No recoge lo que el Consejo pretende, esa es la realidad. Somos mucho más ambiciosos». También indicó que el documento contiene algunas peticiones, como la mejora de la financiación. «Al final somos una administración tutelada y tenemos fiscalización y no será necesario que nos refiscalice otra administración». Igualmente hizo balance ya que se cumplen dos años del mandato. «Ha sido un baño de realidad, tenía unos objetivos ambiciosos con ampliación de la ley y nuevas competencias y sin renunciar a eso, lo que tenemos es que prestar las que tenemos y que sean propias, no convenios que no nos dan ningún margen de maniobra», enfatizó.

Futuro COnsejo

c Más competencias. «Que las delegaciones no sean convenios y tengamos más margen de actuación en turismo, menores, SAD, servicio de drogodendientes o formación y empleo», indicó. Insiste en que también está la opción de competencias «de abajo arriba», lo que significa, desde los ayuntamientos al Consejo. «La idea de gestión comarcal de residuos daría toda la legitimación al Consejo», indicó y detalló que era una «idea a corto, medio plazo». Por ello, se hará un estudio para el primer semestre del 2026 sobre esa opción.

trabajadores en la institución

c Consolidación. «La plaza de intervención está sin solucionar», afirmó el presidente comarcal y añadió se espera para final de año, aunque depende de la convocatoria estatal. Del mismo modo, enumeró las mejoras laborales en la institución como la consolidación de 23 trabajadores que llevaban años sin garantía de su plaza. A ésto se le añade la nueva RPT (relación de puestos de trabajo), la negociación del convenio y el plan de igualdad.

PresupuestoS

c Cuentas Consejo y Ayuntamiento. Para Olegario Ramón el presupuesto del Consejo no ha tenido mucho margen de maniobra dado que se debe a los convenios de financiación con otras administraciones. «Se ha hecho un gran esfuerzo para poder presentar un presupuesto», precisó en relación al papel imprescindible de intervención para sacar los cuentas. En lo que se refiere al borrador del presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada para este 2025, explicó que el año pasado se firmó un acuerdo y «hay bastantes puntos de ese acuerdo, y algunos muy importantes, que están sin cumplir», pero «aún con eso nos vamos a sentar». «No decimos no directamente, sí que será complicado por ese precedente».

Hospital del Bierzo

c Atencion sanitaria. «Es un problema bien grave». Así se ha referido a las carencias de personal que tiene el Hospital del Bierzo. No obstante, destacó que la Junta ha hecho incremento de plantilla en el papel pero «no se cumple». «Ese aire de triunfalismo es el que enfada porque hay problemas muy graves», remató.

obras del consejo

c Trabajos en pueblos. El responsable de la institución comarcal aseguró que las obras en los municipios bercianos son «fundamentales» y que gracias a la financiacion bienal es «más fácil encontrar personal» para ejecuatarlas. «Las 286 juntas vecinales ya lo pueden solicitar y no se puede perder ni una sola obra». Asimismo, aludió a la futura sede de la institución, «hay una voluntad real Ayuntamiento por ceder el solar, pero en la financiación de la Junta no hemos avanzado y no tiene sentido hacer un proyecto sino lo vas a construir».

PSOE

c Situación del partido a nivel nacional. «Un caso de corrupción dentro de mi partido es tremendamente doloroso, una puñalada, algo inasumible», remarcó Ramón en referencia al caso de corrupción que implica al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

parque agroalimentario

c Apuesta por el Bierzo. Ramón cree que «tendría todo el sentido» un parque científico, tecnológio y agroalimentario en la comarca.

