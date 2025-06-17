Investigada una trabajadora de Toral de los Vados por simular amenazas telefónicas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Toral de los Vados ha investigado a una persona como supuesta autora de una simulación de delito de forma continuada y de un delito de daños con carácter de sabotaje en las instalaciones de una cooperativa vinícola en el Bierzo.

La investigación comenzó en febrero de 2024, cuando la investigada presentó una denuncia como presunta víctima de un acoso telefónico amenazante y coercitivo debido a su cargo de responsabilidad en la cooperativa vinícola. A estos hechos se unieron una serie de sabotajes como el vertido de vino en las instalaciones vinícolas, supuestamente como consecuencia o cumplimiento de una promesa en virtud de las llamadas recibidas.

Además, dijo estar sometida a un seguimiento desde un vehículo por terceras personas y otros hechos parejos a los sabotajes en los que inicialmente se habría detectado una supuesta alteración de los depósitos de vino, tras haber vertido algún producto químico.

Tras el avance de la investigación y análisis posteriores por laboratorios independientes se detectó que la manipulación tuvo lugar aparentemente en los reactivos utilizados para los análisis iniciales en el laboratorio de esa cooperativa.

De las pesquisas realizadas se dedujo que el terminal móvil que realizaba las llamadas pertenecía a la sociedad vinícola y estaba asignado a una trabajadora de la misma y tras las inspecciones oculares se concluyó que los daños tipo derrames de vino se estarían perpetrando por personal con acceso libre o justificado a esas instalaciones.

La persona investigada y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada.