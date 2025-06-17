La ULE pide otra vez explicaciones a la Junta por la llegada de la Universidad Católica de Ávila a Ponferrada

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, afirmó este martes que ha reiterado la petición de explicaciones a la Junta sobre la llegada a Ponferrada de la Universidad Católica de Ávila (UCAV). «Es un proceso que está muy al final ya», apuntó después de comentar que sigue pendiente de que sea atendido su ruego para conocer detalles sobre el proceso. La adscripción del nuevo Centro de Educación Superior Alfonso XII a la UCAV en Ponferrada, dijo, es un hecho sobre el que no cabe la posibilidad de veto para la institución académica leonesa, que en caso de querer actuar al respecto tendría que hacerlo a través de un procedimiento administrativo.

González insistió en que no va a tener capacidad de acción sobre la adscripción, que ha recibido el visto bueno de la Junta. Otra cosa sería lo que afectase a la implantación de titulaciones y evita hacer un pronunciamiento más extenso a la espera de disponer de información suficiente al respecto.