Cáritas se reconvierte en agencia de colocación laboral y busca socios

El programa contra la trata atenció a 268 mujeres y los de infancia a 357 usuarios

Los responsables de Cáritas Diocesana, este martes en su sede de Ponferrada.dl

Carlos Fidalgo
Carlos Fidalgo
Ponferrada

Cáritas ha decidido ejercer como agencia de colocación de empleo para facilitar no solo la formación profesional a las personas si no servir de intermediario a la hora de que encuentren un empleo. La organización, en la demarcación de la diócesis de Astorga que incluye el Bierzo ha ayudado a 656 personas en estos programas, con la colaboración de Inditex y Endesa, según informó este mares una de sus responsables, Inmaculada del Peso, en rueda de prensa.

Con un presupuesto anual de 3,7 millones de euros, 119 trabajadores y 147 voluntarios, los programas de Cáritas han beneficiado a 357 usuarios en el área de atención a la infancia con la apertura de nuevos centros en Bembibre, Fabero, Astorga y La Bañeza, junto a los que funcionan en Ponferrada. El programa Amanecer que ayuda a las mujeres víctimas de trata llegó a 268 mujeres dentro de los planes para reducir el estigma social que acompaña a la prostitución y propiciar que salgan de la pobreza y la marginación social rompiendo el círculo que las tiene atrapadas. Cáritas, que envío 147.000 euros a los afectados de la Dana de Valencia, se plantea una campaña para captar socios y donantes, en vista del envejecimiento de quienes les apoyan.

