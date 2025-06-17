Cáritas se reconvierte en agencia de colocación laboral y busca socios

Cáritas ha decidido ejercer como agencia de colocación de empleo para facilitar no solo la formación profesional a las personas si no servir de intermediario a la hora de que encuentren un empleo. La organización, en la demarcación de la diócesis de Astorga que incluye el Bierzo ha ayudado a 656 personas en estos programas, con la colaboración de Inditex y Endesa, según informó este mares una de sus responsables, Inmaculada del Peso, en rueda de prensa.

Con un presupuesto anual de 3,7 millones de euros, 119 trabajadores y 147 voluntarios, los programas de Cáritas han beneficiado a 357 usuarios en el área de atención a la infancia con la apertura de nuevos centros en Bembibre, Fabero, Astorga y La Bañeza, junto a los que funcionan en Ponferrada. El programa Amanecer que ayuda a las mujeres víctimas de trata llegó a 268 mujeres dentro de los planes para reducir el estigma social que acompaña a la prostitución y propiciar que salgan de la pobreza y la marginación social rompiendo el círculo que las tiene atrapadas. Cáritas, que envío 147.000 euros a los afectados de la Dana de Valencia, se plantea una campaña para captar socios y donantes, en vista del envejecimiento de quienes les apoyan.