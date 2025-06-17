La brigada de Obras de Ponferrada realiza 471 actuaciones en el mes de mayo

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada batió durante el mes de mayo un «número récord de intervenciones», al completar un total de 471 actuaciones, de las que la mayoría, 196, se llevó a cabo en edificios municipales, incluidos colegios, centros de acción social o pabellones. En estos edificios se realizaron reparaciones, sustituciones de fontanería, electricidad, albañilería, carpintería y pintura.

Concretamente, 86 de estas actuaciones fueron en centros educativos, donde se desarrollaron trabajos de saneamiento, pintura, fontanería, eléctricos y de colocación y sustitución de elementos. Además, 49 fueron ejecutadas por el personal de servicio eléctrico.

Por otra parte, la brigada efectuó 63 trabajos de señalización, con la reposición y colocación de señales de tráfico e hitos azules, pintado y repintado de vados y bordillos y zonas de autobuses, entre otras.