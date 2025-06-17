La Gasbi participa en un Congreso de Urología en Cádiz

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Urología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) participó en el 88 Congreso Nacional de Urología celebrado en el Palacio de Congresos de Cádiz. El jefe del servicio en el Hospital del Bierzo, Óscar Miranda, ha moderado la sesión dedicada al cáncer renal avanzado y metastásico en calidad de experto en esta patología, un hecho que reconoce el liderazgo clínico y científico del servicio en el tratamiento integral de este cáncer.

Durante el congreso, el equipo del Bierzo presentó también sus resultados en el uso adyuvante de inmunoterapia con el medicamento inmunoterápico «pembrolizumab» en pacientes con cáncer renal localizado de alto riesgo, posicionándose como uno de los servicios pioneros en el norte de España, seguimiento de respuesta y manejo de efectos secundarios derivados de terapias inmunológicas.