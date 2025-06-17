El manejo ecológico mejora la pera conferencia del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Universitario de Investigación en Ingeniería y Agricultura Sostenible (GUIIAS) de la Universidad de León (ULE) ha liderado un estudio que se acaba de publicar en la revista científica «Postharvest Biology and Technology», y que demuestra que el manejo ecológico, combinado con el uso de recubrimientos comestibles, mejora significativamente la calidad y conservación postcosecha de la pera «Conferencia» con alto 'russeting', una variedad muy apreciada por su sabor, jugosidad y aspecto característico, según informa la ULE en una nota.

El estudio revela que las peras cultivadas bajo manejo ecológico presentan una mejor coloración, mayor contenido en sólidos solubles y mayor acidez que las convencionales. Además, el russeting, una característica clave en la diferenciación en el mercado y en la percepción del consumidor como producto premium, se ve intensificado con el cultivo ecológico, un rasgo relevante para su posicionamiento en mercados.