Morala se reúne con la directora de Transición Justa para avanzar en el proyecto del centro de innovación

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se reunió este martes con la directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, en un encuentro que tuvo lugar en la Térmica Cultural, para revisar los avances en el proyecto para abrir en la ciudad el futuro Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología C2IET, que cuenta con financiación europea a través del Gobierno central.

El encuentro, al que también asistió la directora de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Yasodhara López, ha sido una oportunidad para «afrontar los próximos pasos» de un proyecto que ocupará el edificio de la antigua sede de la Policía Municipal de Ponferrada en la calle Ancha, y para «reforzar nuestra colaboración», según explicó el propio alcalde de Ponferrada en sus redes sociales al término de la reunión.

El proyecto ha recibido una subvención de 3,2 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica del que depende el Instituto para la Transición Justa y Morala ya ha manifestado que será un eje clave en la transformación de Ponferrada sobre el que pivotará el desarrollo de las tecnologías emergentes.