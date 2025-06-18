Ponferrada renueva la avenida del Castillo con Obispo Osmundo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferarra Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto a una representación del equipo de gobierno, presentó esta mañana la renovación del tramo de la avenida del Castillo con la calle Obispo Osmundo y Cruz de Miranda. Morala mostró su satisfacción por esta actuación «muy demandada y necesaria y que ha generado esta nueva plaza pública», afirmó y explicó que la actuación se ha llevado a cabo sobre una superficie de 2.800 metros cuadrados, de los que 800 metros cuadrados corresponden a la acera. Por ello, se ha renovado el adoquin y se colocará, próximamente, una nueva parada de autobús.

«La obra mejora la accesibilidad, la vida de los los ponferradinos y de los turistas que nos acompañan y de los peregrinos», subrayó Morala. En esta línea, recordó que están haciendo mejoras en todas las zonas de la Ponferrada. «Este equipo de gobierno ha trazado un proyecto en el que vamos a intentar llevar a los máximos barrios, zonas y pueblos y que no haya pueblos de primera y de segunda, y va a ser una forma de gobernar. No lo dejamos para los seis últimos meses de mandato para sacar un beneficio electoral», destacó.

Y es que en la calzada se ha intervenido en 1.900 metros cuadrados con renovación de asfalto, señalización vertical y horizontal además de colocación de mobiliario como bancos y una fuente de agua potable. Del mismo modo, se han sustituido los plátanos de indias por alcornoques. Igualmente se ha actuado en el saneamiento y abastecimiento. Los trabajos han sido con cargo a la Junta de Castilla y León, través de los Fondos de Cooperación Local, con un total de adjudicación de 250.000 euros.

Además, explicó que las obras en las aceras de la avenida del Castillo ya han comenzado para lograr una ciudad más accesible gracias al rebaje de los bordillos entre otras actuaciones.

Por otra parte, Marco Morala aprovechó la ocasión para hacer balance ya que lleva justo dos años al frente del Consistorio. “Es un honor ser alcalde de la ciudad donde nací y me ha visto crecer y sigo viviendo el día a día de una manera apasionante”, insistió. «Ponferrada es lo mejor que me puede pasar», enfatizó.

También alabó al equipo de gobierno porque es “un lujo de gestión, de trabajo y de compromiso” con los ponferradinos. «Partido Popular y Coalición por el Bierzo estamos transformado la ciudad en todos sus ámbitos», indicó. Adelantó también que “lo que viene por delante, va ser mucho mejor”. «Vamos a continuar en esta línea de trabajo», comcluyó.