Detenida una persona por robos en entidades bancarias, una de ellas en Ponferrada

La Policía Nacional, ha detenido en la localidad de Valladolid al autor de tres robos con intimidación, cometidos en entidades bancarias del norte de España, uno de ellos en Ponferrada. Además, el detenido había perpetrado numerosos delitos contra la propiedad como hurtos y estafas, por todo el territorio nacional como Vilanova de Arousa, Santiago de Compostela, Ponferrada, Astorga, Torrejón de Ardoz, Salamanca.

Por parte de los investigadores de la UDEV de Ponferrada y A Coruña , se organizó un complejo dispositivo de búsqueda por diversos lugares de la geografía española, derivado de la alta movilidad geográfica del autor de estos robos. El primero de ellos se perpetró en una entidad bancaria de la ciudad de A Coruña el pasado día 2 de mayo, seguido de un segundo robo cometido en otra entidad de la localidad coruñesa de Melide el día 19, y el último de ellos en Ponferrada, el día 29 de mayo.

Este individuo actuaba en sus robos en solitario y de forma silenciosa. Entraba en las sucursales bancarias con el rostro descubierto, y entregaba a uno de los empleados una nota escrita a mano, en la que le indicaba que se trataba de un atraco, así como la cantidad de dinero que le debía entregar. Con la otra mano introducida en uno de sus bolsillos, simulaba portar escondida un arma de fuego, llegando, en alguno de estos atracos, a mostrar la empuñadura del arma, que resultó ser simulada. Tal era su discreción que, ni los otros empleados del banco, ni los clientes, se percataban de lo que estaba pasando.

Una vez cometidos los hechos delictivos, con los cuales se hizo con importantes sumas de dinero, apenas dejaba rastro para su localización, mostrando una gran pericia para no ser localizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Fue el pasado día 10 de junio, cuando el detenido fue localizado y detenido en un centro comercial de la ciudad de Valladolid,

En el momento de la detención le fue intervenida diversa documentación de diferentes personas, varios teléfonos móviles, una navaja, un revólver simulado y unos 1.400 euros en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid el pasado día 12 de junio quien decreto su ingreso en prisión. Por parte de los responsables policiales se continúan las pesquisas e investigaciones ante la posibilidad de que puedan existir más hechos delictivos.