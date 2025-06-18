El PSOE reprocha al equipo de Morala el retraso en invertir 25 millones prometidos en obras a los dos años de mandato

Menos 25 millones de euros. Es la cifra de inversiones en distintos proyectos que el grupo municipal socialista de Ponferrada echa en falta a los dos años del mandato del equipo de gobierno de Marco Morala, sostenido por el pacto entre el PP y Coalición por el Bierzo. Veinticinco millones de euros en obras pendientes, a pesar de que las dos formaciones hayan presumido de tener "línea directa" con el presidente de la Junta de Castilla y León para traer fondos a Ponferrada.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, también dejó claro en su comparecencia para hacer balance que el PSOE no aceptará "presiones" para permitir al equipo de gobierno aprobar los presupuestos municipales de 2025 a cambio de resolver el grave problema económico de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas con la compra, por parte del Ayuntamiento, del campo de fútbol. Ramón insistió en el problema de la deuda de la pedanía es "heredado" de la mala gestión de la anterior pedánea, la popular Mari Crespo, "que no pagó" unas fincas ni sus intereses. A su lado, el actual pedáneo socialista de Fuentesnuevas, José Antonio Cartón, recalcó la misma idea.

El PSOE de Ponferrada aseguró que el equipo de gobierno de Morala solo ha cumplido su promesa de confirmar el proyecto del Museo de Arte Sacro de la Basílica de la Encina y el mirador, para lo que “han detraído” dinero de un plan destinado al Camino de Santiago. Ramón lamentó que ese dinero vaya a una entidad "privada" como la Iglesia.

Olegario Ramón ironizó con “la línea directa con la Junta de Castilla y León” de la que habrían presumido el PP y CB y reprochó al equipo de gobierno que recurran a "papa Somacyl", la empresa pública, para financiar obras que no serían competencia de la entidad más centrada en renovaciones del alumbrado como la que se plantea también en Ponferrada gracias, insistió, a las gestiones del anterior equipo de gobierno socialista.El portavoz socialista entiende, por el contrario, que el equipo de gobierno solo está consiguiendo que la Junta aparque el proyecto comprometido para financiar la construcción del nuevo centro de salud de la parte alta en el entorno del albergue de peregrinos, después del fracaso de su ubicación inicial en el antiguo cementerio del Carmen.

“Han engañado a la ciudadanía. No han hecho, gracias a Dios, el soterramiento de la avenida del Castillo, cifrado en 5,5 millones de euros. Un tocomocho en toda regla”, dijo Ramón. Denunció que tampoco se ha ejecutado la reforma del Mercado de Abastos, la de la calle del Cristo, las obras en el antiguo colegio Flores del Sil para convertirlo en un centro de FP, así como la primera fase de la Ronda Sur, viviendas de protección oficial en el medio rural, cubrir canal bajo del Bierzo y una cubierta móvil para el auditorio, entre otras inversiones que repasó el socialista.

“Tiene un debe de menos 25 millones de euros que habían comprometido por esa influencia directa con la Junta de Castilla y León. Se les debería caer la cara de vergüenza”, dijo, para criticar el continuo derroche, que ha acabado con la aplicación de un plan económico financiero, que ya han pedido que se les entregue para estudiar se se aplica en el borrador de presupuestos que se acaba de presentar. “A pesar de los avisos y advertencias, siguieron dilapidando”, afirmó, aludiendo de forma directa a los concejales de Coalición por el Bierzo, a los que tachó de “faraones”.

“En el primer trimestre de 2023 nosotros gastamos 800.000 euros en contratos menores. En el segundo, con ellos ya gobernando, fueron 1,7 millones, mas las fiestas y los caprichos de los dos faraones de CxB”, dijo. Este derroche se traduce, según el socialista, en que han tenido que recurrir a una “financiación imaginativa” a través de la empresa pública Somacyl.

“Esta empresa está para el alumbrado, la eficiencia energética, la vivienda, pero no para construir campos de fútbol ni reparar piscinas”, continuó Ramón, quien se pregunta dónde está el dinero comprometido por el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para reformar las piscinas climatizadas del Toralín. “Presumen de tener vía directa con la Junta pero no llega nada”, señaló.

Ramón también considera que con este bipartito “se ha vuelto a la vieja política, la de operaciones urbanísticas dudosas”, momento en el que volvió a calificas de “indecente, impresentable y vergonzosa” la venta del antiguo solar de la Guardia Civil.

En cuanto a la contratación de personal, el socialista volvió a insistir en que los procesos de oposición han sido dudosos ya que de 11 aprobados, nueve han sido personas vinculadas, de alguna manera, a los miembros del equipo de gobierno. “Nos mandaron un correo con unas capturas que demostraban que un examen de oposición se había entregado antes a una persona. Luego pedimos el examen y coincidía. Esto lo conoce la fiscalía”, desveló.

El grupo municipal socialista ve preocupación en la ciudadanía ante el abandono de la ciudad. “Hay muchas fiestas y los pueblos están abandonados. Está todo lleno de baches y escombros. El abandono del medio rural es brutal. Solo se invierte en los pueblos afines al PP y, sobre todo, a Coalición por el Bierzo”.

Ramón también se refirió al cierre de Emobi o el Expediente de Regulación de Empleo de Teleperformance. “El presidente de la Junta habló de alfombra roja para empresas. Está ocurriendo lo contrario, se va Emobi, 200 empleos de Teleperformance...si de verdad este equipo de gobierno tiene vía directa, debería hacerla valer”, insistió.

Por último, lamentó que, debido a los cambios, no se esté construyendo aún el nuevo centro de salud de la zona alta de la ciudad. “Esa idea peregrina de mandarlo primero al cementerio del Carmen, luego al lado...pero los vecinos van a impugnar, con lo cual no lo vamos a ver”, aseveró.

“De lo poco que pueden presumir es herencia socialista. El anillo verde, lo criticaron, insultaron… y hoy presumen. Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, también era nuestro. Hablaron de ocurrencias y ahora presumen. La calle Gómez Nuñez, la plaza interior, el apartadero ferroviario...Son ese heredero perezoso, fanfarrón y juerguista que vive como dios porque le han dejado una herencia de narices”, concluyó.