Cb asegura que los presupuestos de Ponferrada son “ambiciosos” en inversión

Los concejales de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso y David Pacios, consideran que el borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Ponferrada es “ambicioso” ya que recoge la inversión y el gasto corriente. De este modo, Coalición por el Bierzo gestionará unos 2,7 millones en el presupuesto municipal.

“Son equilibrados” aseguró el bercianista Alonso y explicó que las cuentas municipales que se llevarán a la última sesión plenaria del mes de junio, contempla “aportaciones” de la Junta de Castilla y León que “han sido peleadas" y “se van a ejecutar”.

El edil insiste en que las cuentas municipales del 2025 aseguran las inversiones y también calificó como “inversión histórica” en el medio rural, cifrada en 700.000 euros. De este modo, se adecuarán caminos en Columbrianos, Bárcena, Fuentesnuevas, entre otras. Del mismo modo se terminará con la iluminación de San Antón de Valdueza y comenzará la de Carracedo de Compludo.

Por otro lado, se suma el aparcamiento desde Montes hacia la ermita de Santa Cruz y la inversión, de más de 200.000 euros, para el campo de fútbol de Fuentesnuevas o 72.000 euros para el Plan del Camino de Santiago.

El concejal bercianista también destacó el programa de formación y empleo, que ha contado ya con casi medio centenar de personas.

Iván Alonso desgranó que el capítulo de inversiones, incluye el tramo del Camino Francés en Cuatrovientos, la remodelación de la calle el Cristo para cambiar el “pavimento de los años 80”, la intervención en juegos infantiles cifrada en 288.000 euros o los 30.000 para el patio del Castillo de los Templarios.

En lo que se refiere al área de Comercio, el documento presupuestario da un impulso a la Semana de la Moda que “es una inversión en la imagen de la ciudad”, definió Alonso. A ésto se le añade los mercados de temporada o el plan estratégico de comercio como una apuesta más en este área.