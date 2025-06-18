Arde un coche de madrugada en Fuentesnuevas

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Los bomberos de Ponferrada sofocaron en la madrugada de este miércoles el incendio de un vehículo, un Ford Max, que comenzó a arder en la pedanía ponferradina de Fuentesnuevas. El suceso tuvo lugar a las 5.30 horas, en la calle Donantes de Sangre de Fuentesnuevas, hasta donde se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de la capital del Bierzo para sofocar las llamas. El coche quedó totalmente calcinado y por el momento se desconocer las causas del fuego.