Bierzo al Toque contará con catas de vino, exposiciones o conferencias como complemento a la música

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La tercera edición del festival flamenco Bierzo al Toque, que se celebra en la Térmica Cultural y el Museo de la Energía de Ponferrada del 23 al 26 de julio, contará este año con numerosas actividades extramusicales que completarán los conciertos programados.

El miércoles, día 23 de julio se abrirá la exposición de fotografías de Enrique Morente realizadas por Manuel Montaña y con los conciertos, a parir de las 21.30 horas de Carlos de Jacoba y Arcángel y posteriormente, Alba de Molina. Estas propuestas musicales, que serán gratuitas, se celebrarán en el Exterior de la Fábrica de la Luz.

Por otra parte, el jueves, 24 de julio, habrá una cata de la mano de Losada Vinos de Finca, una conferencia sobre la cultura del vino con Manuel Moraga y otra sobre el cajón flamenco con Pepote Percusión.

En esa jornada la música, en la Sala de Turbinas, correrá a cargo de Ángeles Toledano, a las 21.30 horas, Carmen Linares, 23.00 horas y DJ Freikets, a partir de las 00.30 horas.

Al día siguiente, viernes 25 de julio, la programación de Bierzo al Toque incluye talleres infantiles, otra cata con la bodega César Márquez, una mesa redonda sobre fotografía y flamenco y una presentación de un libro. La bailaora Pastora Galván se subirá esa noche al escenario berciano en una velada que terminará con Curro Velázquez Gaztelu DJ.

La programación se completa el sábado con más talleres, cata con la bodega Cantariña y la presentación del libro «Now or never» con la participación de Pepe Habichuela. A ésto se le añade Alba Heredia, Tomatito y a partir de las 00.30 horas DJ A Vuelapluma.

Estas actividades se desarrollarán en La Térmica Cultural y el Museo de la Energía y se suman a las actuaciones de Arcángel, Alba Molina, Ángeles Toledano, Carmen Linares, Alba Heredia o Tomatito, entre otros, según explicaron hoy la directora del área de Museos de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, Concepción Fernández, y el director del festival, Miguel Morán, durante la presentación de este encuentro de música y actividades que ha cosechado grandes éxitos en sus anteriores ediciones.

Las entradas para las noches en la Sala de Turbinas de están disponibles en la página web de La Térmica Cultural de Ponferrada a un precio de 10 euros.