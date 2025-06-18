Sumar pide en el Congreso investigar el ajuste laboral de Teleperformance

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha registrado a través del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno en relación al Expediente de Regulación de Empleo (Ere) de la empresa Teleperformance que en Ponferrada afectará a 196 trabajadores. Lo hace tras su visita a la capital del Bierzo, en la que mantuvo un encuentro con representantes sindicales de Teleperformance. En las preguntas presentadas por Santiago se denunció que el despido colectivo recae de forma desproporcionada sobre el Bierzo, «una zona castigada por la despoblación, el paro y la desindustrialización». Además alertó de que 700 puestos en la empresa están cubiertos por Empresas de Trabajo Temporal y plantea al Gobierno «si investigará posibles fraudes en la utilización de empleo temporal, así como la posibilidad de reubicar a las personas afectadas por el ERE en esos puestos».

También quiere conocer si Teleperformance ha recibido subvenciones públicas, bonificaciones fiscales o reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, y si el Gobierno exigirá su devolución en caso de ejecutar los despidos y pide al Ministerio de Industria que actúe para evitar la destrucción de empleo.