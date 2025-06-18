La federación vecinal denuncia «el abandono de los barrios» de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones Vecinales lamentó este miércoles «el abandono» de los barrios de Ponferrada, hasta el punto de temer que se produzcan infecciones por la presencia de ratas y cucarachas en los solares sin adecuar, y criticó además el retraso en consignar subvenciones para que las distintas asociaciones puedan planificar su actividad, en vista del retraso en aprobar el presupuesto municipal de este año.

La presidenta de la federación, Pilar Martín Coruña, entiende que «si no hay presupuestos y no hay prórroga de los presupuestos anteriores, los políticos que debería estar haciendo su trabajo por la ciudadanía y no lo hacen, tampoco deberían cobrar», afirmó, molesta porque «a menudas horas» el equipo de gobierno empieza a negociar los apoyos para aprobar las cuentas del año.

«La situación de los barrios es lamentable», se quejó Martín Coruña, con «hierbas de un metro» en solares públicos y privados, «peligro de incendios» porque se están secando, y «peligro de infecciones por cucarachas y ratas». La representante vecinal también lamentó la falta de asfaltado en calles que presentan enormes socavones, o la renovación de aceras con «un arreglo tan nefasto que en dos días estarán igual».

Martín Coruña reconoció que la concejala Lida Coca y el edil Luis Antonio Moreno se reunieron con la federación a principios de año, pero «no ha habido ninguna respuesta positiva» a sus peticiones y «llvemos dos años pidiéndole al señor alcalde una reunión para plantearle las necesidades de los barrios». Sin éxito.

La Federación de Asociaciones Vecinales reclamó una mejora en el mantenimiento y la limpieza de los parques, la renovación del alumbrado público de Ponferrada. «Necesitamos unas calles donde se pueda caminar, unas aceras que no estén llenas de rotos y unos jardines cuidados. Nos parecen muy bien las fiestas que se hacen, pero lo primero en una casa es la higiene, y después hablaremos de otras cosas», afirmó.

La federación entiende que el Ayuntamiento ha dejado de prestar atención a sus reivindicaciones y por eso convocaron la rueda de prensa de este miércoles. Porque no responden a sus escritos.