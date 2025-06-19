Detenido el atracador que quiso robar un banco en Cuatrovientos

No llegó a consumar el robo, pero está acusado de otros dos atracos a bancos, entre otros delitos. La Policía Nacional detuvo el 10 de junio en Valladolid al hombre que el pasado 29 de mayo trató de asaltar, a cara descubierta y con una supuesta arma de fuego que ha resultado ser simulada, la sucursal de La Caixa en el barrio ponferradino de Cuatrovientos. Al arrestado se le acusa de ser el autor de tres robos con intimidación, cometidos en entidades bancarias del norte de España, incluido el intento en Ponferrada. El detenido, según informó la Subdelegación del Gobierno había perpetrado numerosos delitos contra la propiedad como hurtos y estafas, por todo el territorio nacional como Vilanova de Arousa, Santiago de Compostela, de nuevo en Ponferrada, Astorga, Torrejón de Ardo y Salamanca.

Los investigadores de la UDEV de Ponferrada y A Coruña organizaron un dispositivo de búsqueda por diversos lugares de la geografía española, debido a la alta movilidad geográfica del autor de los robos. El primero ocurrió en una entidad bancaria A Coruña el 2 de mayo, seguido de un segundo robo en Melide el día 19, y el último de ellos en Ponferrada, el día 29 de mayo, cuando el atracador mostró una supuesta arma a los empleados de la sucursal cuando finalmente huía sin botín.

El arrestado actuaba en sus robos en solitario y de forma silenciosa. Entraba en las sucursales bancarias con el rostro descubierto y entregaba a uno de los empleados una nota escrita a mano, en la que le indicaba que se trataba de un atraco, así como la cantidad de dinero que le debía entregar. Con la otra mano introducida en uno de sus bolsillos, simulaba portar escondida un arma de fuego, llegando, en alguno de estos atracos, a mostrar la empuñadura del arma, que resultó ser simulada. Los otros empleados no se percataban de lo que ocurría.