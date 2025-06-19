El Pozo Julia de Fabero recuerda este viernes la historia del minero que se quemó a lo bonzo

Detalle de la primera página de Diario de León que informó de la inmolación en 1980.DL

La historia de Joaquín Antonio Suárez, el minero que se prendió fuego delante del Ayuntamiento de Ponferrada el 25 de abril de 1980, en medio de una protesta para exigir la liberación de siete detenidos de la cuenca de Fabero tras un encierro en Antracitas de Marrón, será este viernes 20 el punto de partida de la charla sobre el siglo del carbón que el escritor y periodista Carlos Fidalgo ofrecerá en un lugar tan emblemático como el Pozo Julia.

Y lo hará acompañado por uno de los protagonistas de aquel suceso, el histórico sindicalista minero, Octavio Quiroga, entre los detenidos que aquel día movilizaron a la cuenca, y de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Ramón.

A partir de las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, Fidalgo proyectará una serie de fotografías antiguas para ilustrar las historias que compartirá con los vecinos de Fabero, algunas de ellas puestas en movimiento por la Inteligencia Artificial por el diseñador David López, de la cuenta Ponferrada.ia.

Ursicino Sánchez, ex responsable de CC OO, con el cuadro que se pintó del minero inmolado, Joaquín Antonio SuárezL. DE LA MATA

El histórico sindicalista Octavio Quiroga, en el lugar donde estaban los juzgados de Ponferrada en 1980.L. DE LA MATA

Editado por Marciano Sonoro y con su segunda reimpresión ya en las librerías tras agotarse las dos primeras impresiones en menos de un mes, La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón reúne textos nuevos junto a una selección de los mejores reportajes y columnas publicadas por Carlos Fidalgo en Diario de León. El autor ya organizó esta semana un filandón en la Térmica Cultural de Ponferrada junto a los responsables de los museos de la Fundación Ciudad de la Energía y del Ayuntamiento de Ponferrada.