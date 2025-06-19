La Diputación licitará en 2026 la carretera de San Cristóbal de Valdueza

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León prevé licitar a principios de 2026 la obra para arreglar la carretera entre Salas de los Barrios y San Cristóbal de Valdueza, en el municipio de Ponferrada, según aseguró el diputado de de Fomento, Roberto Aller, a los miembros de la Plataforma por una Carretera Digna con los que mantuvo una reunión.

El encuentro se enmarca dentro de las reuniones acordadas por ambas partes con el objetivo de hacer un seguimiento sobre el proceso para acometer estas obras, después de que la institución provincial haya asfaltado la trama urbana de Salas de los Barrios y con previsión de nuevas actuaciones próximamente en otros tramos deteriorados.

La Diputación prevé que el proyecto de ejecución del tramo entre Salas de los Barrios y San Cristóbal esté finalizado este año, para poder comenzar con el proceso de exposición pública y licitación de la obra a principios de 2026.

La Plataforma también reivindicando que, una vez cumplido el actual compromiso, se mejoren de los accesos a las localidades de Espinoso de Compludo, Manzanedo y Bouzas, que parte desde la carretera de San Cristóbal, así como la mejora de otros tramos en mal estado en las cercanías del alto de los Portillines.

La Plataforma por una Carretera Digna está formada por las pedanías y alcaldías de barrio afectadas por el trazado de la LE-5228, así como el ayuntamiento de Truchas y las juntas vecinales de San Clemente de Valdueza y de Peñalba de Santiago.