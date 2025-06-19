Alonso anuncia una solución al problema del abastecimiento de agua de San Clemente

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, anunció este jueves «la solución» al problema de abastecimiento de agua denunciado por la Junta Vecinal de San Clemente de Valdueza que afecta a los meses estivales. Se trata de «una solución técnica compleja, que a lo largo de estos días se va a poder ejecutar», afirma la Concejalía en una nota, y «consiste en un sistema por el cual va a haber una regulación del depósito en el momento en el que baje del 30%, el cual dará un aviso para poder corregir esa situación, con una apertura automática de válvulas para el llenado del propio depósito, junto con la mejora de la situación del mismo, en el caso de la entrada y de la salida de agua, con nuevas válvulas para evitar, además, que haya problemas de filtraciones. Todo ello, junto con la operativa, de manera remota y alimentada también con células fotovoltaicas que permitirán, incluso habiendo una pérdida de suministro eléctrico, que todo esté perfectamente monitorizado».

Es «un avance muy importante», recalcó el concejal, que «dará solución a este problema de abastecimiento, habiendo agua, evidentemente, pero no en el depósito».